Букмекеры прогнозируют поражение "Амкара" в матче с "Зенитом"

Сегодня тремя матчами продолжится 19-й тур чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает "Зенит". Встреча в Перми начнется в 11:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Зенит"
Коэффициенты Winline: П1 4,37 - Н 3,23 - П2 1,85
Прогноз на матч
Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Спартака":
Счет – 1:2. "В Перми против “Амкара” всем нелегко, и “Зенит” здесь не исключение. Но мотивация у питерцев выше - они ведут борьбу за чемпионство и не могут терять очки".
Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":
Счет – 0:1. "Дома пермяки почти не пропускают, а нынешний “Зенит” очень надсадно преодолевает насыщенную оборону. Но как минимум ради самоуважения хотя бы один гол он должен забить".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Зенит".
Прямая трансляция матча "Амкар" - "Зенит" - в воскресенье, 12 марта, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Амкар": Хомич - Милькович, Конде, ЧЕРЕНЧИКОВ, Занев, Идову - Комолов, Огуде, Гол - Бодул, ГАСИЛИН.
"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков - Хави Гарсия, Маурисиу - Кокорин, Жулиану, Данни - Дзюба.
ПОТЕРИ: Зайцев (дисквал.), Баланович, Шаваев (под вопросом) - Рязанцев, Файзулин (травм.), Кержаков, Новосельцев, Смольников (под вопросом).