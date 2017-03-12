Букмекеры прогнозируют поражение "Амкара" в матче с "Зенитом"

Сегодня тремя матчами продолжится 19-й тур чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает "Зенит". Встреча в Перми начнется в 11:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 4,37 - Н 3,23 - П2 1,85

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Спартака":

Счет – 1:2. "В Перми против “Амкара” всем нелегко, и “Зенит” здесь не исключение. Но мотивация у питерцев выше - они ведут борьбу за чемпионство и не могут терять очки".

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:1. "Дома пермяки почти не пропускают, а нынешний “Зенит” очень надсадно преодолевает насыщенную оборону. Но как минимум ради самоуважения хотя бы один гол он должен забить".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Зенит" - в воскресенье, 12 марта, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Хомич - Милькович, Конде, ЧЕРЕНЧИКОВ, Занев, Идову - Комолов, Огуде, Гол - Бодул, ГАСИЛИН.

"Зенит": Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков - Хави Гарсия, Маурисиу - Кокорин, Жулиану, Данни - Дзюба.

ПОТЕРИ: Зайцев (дисквал.), Баланович, Шаваев (под вопросом) - Рязанцев, Файзулин (травм.), Кержаков, Новосельцев, Смольников (под вопросом).