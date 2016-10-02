Букмекеры прогнозируют победу "Зенита" в матче со "Спартаком"

Сегодня четырьмя матчами завершится 9-й тур чемпионата России. В одном из них "Зенит" принимает "Спартак". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 1,75 - Н 3,74 - П2 4,13

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 3:2. "Зенит” - подходящий клиент для итальянца Карреры. Против питерцев удобно играть на контратаках, плюс “Спартак” два матча подряд не забивал. Питер помногу всем забивает. Голов будет много".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:2. "Тема Артема Дзюбы перед таким матчем уже не главная. Важно противостояние тренеров. Понятно, как будет играть “Зенит”. Интересно, что придумает Каррера. Как сыграет в обороне? Как справится с Дзюбой? Закроет ли Жулиану? В общем, вопросы мотивации уже вторичны".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Спартак" - в воскресенье, 2 октября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": ЛОДЫГИН - Смольников, Нету, Кришито, Жирков - Хави Гарсия, Витсель - КОКОРИН, Жулиану, Шатов - Дзюба.

"Спартак": Ребров - ЕЩЕНКО, Кутепов, Боккетти, Маурисиу - Фернанду, Глушаков - Промес, Зобнин, Ананидзе - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: Данни, Джорджевич, Новосельцев, Файзулин (травм.) - Зуев, Комбаров, Макеев (травм.).