Букмекеры прогнозируют победу "Зенита" в матче с "Оденсе"

"Зенит" на своем испанском сборе продолжает подготовку к февральским матчам 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" и к возобновлению сезона в целом. Одним из последних спарринг-партнеров петербуржцев, если не последним, сегодня станет датский "Оденсе". Начало встречи - в 21:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Оденсе"

Коэффициенты Winline: П1 1,32 – Н 4,71 – П2 6,54

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Оденсе".