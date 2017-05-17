Букмекеры прогнозируют победу "Зенита" в матче с "Краснодаром"

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В одном из них "Зенит" принимает "Краснодар". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 1,73 - Н 3,58 - П2 4,47

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:1. "Очень сложный для прогноза матч. Мотивация есть у обеих команд - одни рвутся в Лигу чемпионов, другие - в Лигу Европы. Не считаю "Зенит" фаворитом - выглядит он, мягко говоря, не очень ярко. Думаю, все закончится результативной ничьей".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 3:1. "Сине-бело-голубые играют серенько, но "быки" выглядят ничем не лучше. Возвращение на "Петровский" означает футбол на хорошем поле, а не на болоте, и "Зенит" все же постарается победить, чтобы не распрощаться с мечтами о Лиге чемпионов".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Краснодар" - в среду, 17 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Кришито, Жирков - Цаллагов, Хави Гарсия - ШАТОВ, Жулиану, Данни - Дзюба.

"Краснодар": Синицын - Калешин, МАРТЫНОВИЧ, Гранквист, Торбинский - Газинский, Каборе - Вандерсон, МАМАЕВ, Классон - СМОЛОВ.

ПОТЕРИ: Файзулин (травм.) - Крицюк, Окриашвили (травм.), Подберезкин, Шишкин (все - под вопросом).