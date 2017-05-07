Букмекеры прогнозируют победу "Зенита" над "Тереком"

Сегодня тремя матчами продолжится 27-й тур чемпионата России. В последнем из них "Зенит" принимает "Терек". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 1,34 - Н 4,54 - П2 8,75

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 2:1. "Терек" плохо играет на выезде. Думаю, "Зенит" победит".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Команда Мирчи Луческу выиграла три матча подряд, но ни в одном из них не показала выдающейся игры. Против "Терека" класса игроков и удачи может и не хватить".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Терек" - в воскресенье, 7 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Кришито, Жирков - Эрнани Азеведу, Гарсия - Шатов, Жулиану, Данни - Дзюба.

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, РОДОЛФУ, Мохаммади-Кешмарзи - Пирис - Лебеденко, Иванов, Митришев - Мбенг.

ПОТЕРИ: Кокорин, Рязанцев, Файзулин (травм.) - Дьембер (под вопросом).