Букмекеры прогнозируют победу "Зенита" над "Арсеналом" в Туле

Сегодня тремя матчами продолжится 6-й тур чемпионата России. "Арсенал" принимает "Зенит". Встреча в Туле начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 5,75 - Н 3,80 - П2 1,56

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России:

Счет – 1:3. "Арсенал", конечно, собирается дать "Зениту" настоящий бой, да только и подбор игроков у питерцев лучше, и мастерство выше".

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:2. "Мирча Луческу, похоже, собрал сейчас под знамена "Зенита" чемпионский арсенал, противопоставить которому оружейникам из Тулы особенно нечего".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Зенит" - в воскресенье, 11 сентября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Фильцов - Браун-Форбс, Беляев, Денисов, Горбатюк, Тесак - Стеклов, ФРИМПОНГ, Шешуков - Власов - Шевченко.

"Зенит": М.Кержаков - Смольников, Нету, НОВОСЕЛЬЦЕВ, Кришито - Хави Гарсия, Витсель - Кокорин, Жулиану, Шатов - Дзюба.

ПОТЕРИ: Бурмистров, Маслов (травм.) - Данни, Могилевец, Файзулин (травм.).