Сегодня четырьмя матчами продолжится 18-й тур чемпионата России. В одном из них "Терек" принимает "Уфу". Встреча в Грозном начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Терек" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 1,84 - Н 3,07 - П2 4,77

Прогноз на матч

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР:

Счет – 1:0. "У грозненцев есть небольшое преимущество - “Уфа” провела тяжелейший матч на Кубок на этой неделе. Но не могу не похвалить Семака: Сергей в матче с “Анжи” сделал то, чего не смогли Шалимов и Луческу - он отдал в кубковой игре территорию и сыграл по счету".

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 2:1. "Верю в тренерский талант Семака. Но команда Рахимова сейчас покрепче и по составу, и по игре. Да и родные трибуны придадут ей сил".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Терек" - "Уфа" - в воскресенье, 5 марта, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - ОЗДОЕВ, Кузяев - Роши, ИВАНОВ, БЕРИША - Балай.

"Уфа": ШЕЛИЯ - ПУЦКО, КАРП, Аликин - Засеев - Сухов, ПАУРЕВИЧ, Безденежных, Стоцкий - Игбун - КРОТОВ.

ПОТЕРИ: - - Абдулавов, Фатаи (травм.).