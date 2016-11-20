Букмекеры прогнозируют победу "Спартака" в матче с "Амкаром"

Сегодня тремя матчами продолжится 14-й тур чемпионата России. В одном из них "Спартак" принимает "Амкар". Встреча на тушинской арене начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Амкар"

Коэффициенты Winline: П1 1,61 - Н 3,53 - П2 5,66

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:1. "Верю в “Амкар” и не верю в этом матче в “Спартак”. У Гаджи Гаджиева очень крепкая и грамотная команда, она способна добыть ничью в Москве".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "Согласен, что против пермяков красно-белым не будет просто. Учитывая, тем более травму Зе Луиша, дисквалификацию Попова и отсутствие по-прежнему восстанавливающегося Боккетти. Но нынешний “Спартак” приучил, что он умеет проявлять характер в трудных ситуациях".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Амкар".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Амкар" - в воскресенье, 20 ноября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Таски, Комбаров - Фернанду, Глушаков - ПРОМЕС, АНАНИДЗЕ, Зобнин - МЕЛЬГАРЕХО.

"Амкар": Селихов - Идову, ЗАЙЦЕВ, Джикия, Занев - Конде - Комолов, ЙОВИЧИЧ, Баланович - САЛУГИН - ШИНДЕР.

ПОТЕРИ: Боккетти, Зе Луиш (травм.), Попов (дисквал.) - Бодул, Милькович (травм.), Гол, Огуде (оба - дисквал.).