Букмекеры прогнозируют победу "Спартака" над "Тереком"

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В одном из них "Спартак" принимает "Терек". Встреча на тушинской арене начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 1,83 - Н 3,46 - П2 4,10

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:2. "Понятно, что красно-белых придет чествовать полный стадион, поэтому проигрывать нежелательно, однако у команды нет турнирной мотивации - и на качестве футбола это может сказаться. А "Терек" пытается зацепиться за еврокубки. Ставлю на него".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 3:1. "Не самый типичный счет для красно-белых, но должен же быть предел минимальным победам! Тем более сейчас, в день вручения титула".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Терек" - в среду, 17 мая, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Селихов - Тигиев, Кутепов, Боккетти, КОМБАРОВ - Глушаков, ФЕРНАНДУ - Самедов, ЗОБНИН, ПРОМЕС - ЗЕ ЛУИШ.

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади - Пирис - Кузяев, Иванов, ЛЕБЕДЕНКО - Мбенг.

ПОТЕРИ: Макеев (травм.) - Митришев (под вопросом).