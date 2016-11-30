Букмекеры прогнозируют победу "Рубина" в матче с "Арсеналом"

Сегодня четырьмя матчами стартует второй круг чемпионата России. В одном из них "Рубин" принимает "Арсенал". Встреча в Казани начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 1,54 - Н 3,70 - П2 6,30

Прогноз на матч

Сергей ДМИТРИЕВ, бывший форвард "Зенита", "Спартака" и ЦСКА:

Счет – 2:0. "Понятно, что в этой паре выиграет “Рубин”. Причем уверенно. “Арсенал” нынче такой, что какого тренера ни поставь - игра все равно слабовата. Смотрел последний матч “Арсенала” с “Амкаром”, так в нем туляки центр поля чуть ли не пару раз всего перешли. Поэтому ставлю на “Рубин".

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "В этом туре соперник у “Рубина” вполне подходящий для того, чтобы после двух подряд нулевых ничьих и забить, и выиграть. К тому же в Казани, наверняка, помнят, что единственную пока победу в чемпионате “Арсенал” одержал именно в матче первого круга с “Рубином”. Но поскольку с результативностью у казанцев в последнее время неважно, более крупной победы не жду".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Арсенал" - в среду, 30 ноября, на канале "Матч! Футбол-3".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - БАУЭР, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - М’Вила, ОЗДОЕВ - Самуэль Гарсия, Рочина, Жемалетдинов - Жонатас.

"Арсенал": Левашов - Хагуш, БЕЛЯЕВ, Горбатюк, Вергара, Ершов - Бурмистров, Стеклов, Горбатенко, ВЛАСОВ - Максимов.

ПОТЕРИ: Канунников, Кузьмин, Ткачук (травм.), Санчес (дисквал.), Камболов (под вопросом) - Герус, Горбанец, Денисов, Маслов, Смирнов, Тесак, Браун Форбс, Шевченко (травм.), Берхамов, Фримпонг (оба - под вопросом).