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Букмекеры прогнозируют победу "Ростова" в матче с "Арсеналом"

Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. Фото Владимир ПОТЕРЯХИН
Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. Фото Владимир ПОТЕРЯХИН
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Сегодня четырьмя матчами завершится 13-й тур чемпионата России. В одном из них "Ростов" принимает "Арсенал". Встреча на Дону начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 1,68 - Н 3,39 - П2 5,27

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 2:0. "Арсенал” идет внизу турнирной таблицы, тут очевидны чисто футбольные проблемы, в частности, он много обороняется".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 3:0. "Будет уверенная победа “Ростова”, злого после такого обидного поражения от “Атлетико” в Лиге чемпионов. “Арсенал”, что свойственно командам-аутсайдерам, мало забивает и много пропускает. Этот матч не станет исключением".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал" - в воскресенье, 6 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Джанаев - Киреев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов - Заталлахи, Препелицэ, Нобоа - Полоз, Азмун.

"Арсенал": Левашов - Хагуш, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак - Бурмистров, Стеклов, Горбатенко, Браун-Форбс - Мухаметшин.

ПОТЕРИ: Бухаров, Ерохин, Калачев (травм.) - Берхамов, Герус, Маслов, Рыжков, Смирнов, Шевченко (травм.).

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