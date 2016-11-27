Букмекеры прогнозируют победу "Ростова" в матче с "Анжи"

Сегодня тремя матчами завершится первый круг чемпионата России. В одном из них "Ростов" принимает "Анжи". Встреча на Дону начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Анжи"

Коэффициенты Winline: П1 1,82 - Н 3,42 - П2 5,03

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, бывший вратарь "Спартака":

Счет – 1:0. "С “Баварией” Джанаев играл через боль. Если Сослан не сможет выйти на поле сейчас, без него “Ростову” будет тяжко. Но в любом случае поставлю на хозяев. Победа в Лиге чемпионов их окрылит".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Эмоциональное похмелье скажется на “Ростове” не лучшим образом. Впрочем, “Анжи” - соперник изначально очень крепкий. Ничья в данном случае станет достойным итогом и для тех, и для других".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Анжи" - в воскресенье, 27 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Джанаев - Мевля, Сесар Навас, Гранат - Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Кудряшов - Азмун, Полоз.

"Анжи": Беленов - Паршивлюк, Лазич, Ямбере, Мусалов - Гасанов, Маевский - Тигиев, Иличевич, Бериша - Обертан.

ПОТЕРИ: - - Каретник, Менса, Мкртчян, Рабиу, Хадарцев (травм.).