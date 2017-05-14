Букмекеры прогнозируют победу "Ростова" над "Рубином"

Сегодня тремя матчами завершится 28-й тур чемпионата России. В последнем из них "Ростов" принимает "Рубин". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Рубин"

Коэффициенты Winline: П1 1,66 - Н 3,34 - П2 5,62

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 2:0. "Для обеих команд этот матч будет "от ножа". Это задача прежде всего для Курбана Бекиевича - попасть в Лигу Европы, обыграть свою бывшую команду. Игра будет интересной, но "Ростов" победит".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:0. "Действительно, очень интересное противостояние. Но "Ростов" на данный момент сильнее. Победит с минимальным счетом".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Рубин".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Рубин" - в воскресенье, 14 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Медведев - Навас, Кудряшов, Препелицэ - Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, ТЕРЕНТЬЕВ - Азмун, Полоз.

"Рубин": Рыжиков - Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин - М’Вила, Цакташ - Жемалетдинов, Рочина, Ткачук - Канунников.

ПОТЕРИ: Джанаев (травм.), Байрамян (дисквал.), Гранат, Мевля, Симич (все - под вопросом) - Бурлак, Лестьенн, Сонг (все - травм.).