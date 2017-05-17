Букмекеры прогнозируют победу "Оренбурга" в матче с "Уфой"

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В одном из них "Оренбург" принимает "Уфу". Встреча на стадионе "Газовик" начнется в 17:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 1,56 - Н 3,48 - П2 6,66

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:0. "Уфа" потеряла шансы на еврокубки, обитает в середине таблицы и никаких новых целей перед собой не ставит. "Оренбургу" же победа очень нужна. Да и команда у Роберта Евдокимова крепкая и организованная".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:1. "Можно только догадываться, как кричал Роберт Евдокимов после разгрома от "Локомотива". Теперь футболисты будут выпрыгивать из трусов, лишь бы порадовать тренера".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Оренбург" - "Уфа" - в среду, 17 мая, на канале "Футбол-3".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Руденко - Малых, Андреев, Сиваков, Полуяхтов - Афонин, Драгун - Парняков, ВОРОБЬЕВ, Дюриш - Лобжанидзе.

"Уфа": Шелия - СУХОВ, Живоглядов, Аликин, Тумасян, Йокич - Засеев, Обляков, Пауревич - Стоцкий - ФАТАИ.

ПОТЕРИ: Абакумов, Г.Габулов, М.Кержаков (травм.), Георгиев (дисквал.), Ойеволе (под вопросом) - -.