Букмекеры прогнозируют победу "Локомотива" над "Оренбургом"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 28-й тур чемпионата России. В последном из них "Локомотив" принимает "Оренбург". Встреча на черкизовской арене начнется в 19:30.
Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Оренбург"
Коэффициенты Winline: П1 1,92 - Н 3,19 - П2 4,07
Прогноз на матч
Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":
Счет – 1:2. "Локомотив", победив в Кубке России, выполнил задачу попадания в Лигу Европы. "Оренбург" находится внизу турнирной таблицы, и потому мотивация в этом матче у него выше. Тем более команда достаточно сыгранная, давно работает под руководством Роберта Евдокимова, и это скажется в ее пользу в матче с железнодорожниками.
Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":
Счет – 2:1. "Оренбург" - очень неуступчивая команда, и "Локомотиву" будет трудно ее победить".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Оренбург".
Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург" - в субботу, 13 мая, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Квирквелия, Михалик, В.Денисов - Тарасов, И.Денисов - Ал.Миранчук, Фернандеш, МАЙКОН - Ари.
"Оренбург": Руденко - МАЛЫХ, Андреев, Сиваков, Полуяхтов - Афонин, Драгун - Парняков, Георгиев, Григорьев - Лобжанидзе.
ПОТЕРИ: Чорлука (травм.), Баринов (дискв.) - Абакумов, Габулов, Кержаков, Ойеволе (все - травм).