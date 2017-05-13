Букмекеры прогнозируют победу "Локомотива" над "Оренбургом"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 28-й тур чемпионата России. В последном из них "Локомотив" принимает "Оренбург". Встреча на черкизовской арене начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Оренбург"

Коэффициенты Winline: П1 1,92 - Н 3,19 - П2 4,07

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 1:2. "Локомотив", победив в Кубке России, выполнил задачу попадания в Лигу Европы. "Оренбург" находится внизу турнирной таблицы, и потому мотивация в этом матче у него выше. Тем более команда достаточно сыгранная, давно работает под руководством Роберта Евдокимова, и это скажется в ее пользу в матче с железнодорожниками.

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:1. "Оренбург" - очень неуступчивая команда, и "Локомотиву" будет трудно ее победить".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург" - в субботу, 13 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Квирквелия, Михалик, В.Денисов - Тарасов, И.Денисов - Ал.Миранчук, Фернандеш, МАЙКОН - Ари.

"Оренбург": Руденко - МАЛЫХ, Андреев, Сиваков, Полуяхтов - Афонин, Драгун - Парняков, Георгиев, Григорьев - Лобжанидзе.

ПОТЕРИ: Чорлука (травм.), Баринов (дискв.) - Абакумов, Габулов, Кержаков, Ойеволе (все - травм).