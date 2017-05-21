Букмекеры прогнозируют победу "Крыльев Советов" над "Тереком"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них "Крылья Советов" принимают "Терек". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Терек"
Коэффициенты Winline: П1 1,84 - Н 3,37 - П2 4,14
Прогноз на матч
Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":
Счет – 2:2. "Игра предстоит не на жизнь, а на смерть! Возможно, будут судейские ошибки".
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 1:1. "Согласен, что будет ничья. Но не столь результативная".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Терек".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Терек" - в воскресенье, 21 мая, на канале "Матч! Футбол-2".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Крылья Советов": ЛОРИЯ - Зотов, Надсон, БОЖИН, Ятченко - Башкиров, Мияйлович - Ткачев, Паскуато, Бруно - Корниленко.
"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Родолфу, Мохаммади - Кузяев - Лебеденко, Иванов, МИТРИШЕВ - Мбенг.
ПОТЕРИ: Гаджибеков, Глеб (травм.), Таранов (под вопросом) - Пирис (дискв.).