Букмекеры прогнозируют победу "Краснодара" в матче с "Уралом"

Сегодня тремя матчами продолжится 14-й тур чемпионата России. В первом из них "Краснодар" принимает "Урал". Встреча на новой кубанской арене начнется в 14:30.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Урал"

Коэффициенты Winline: П1 1,53 - Н 3,82 - П2 6,10

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 2:0. "Краснодарцы и так допускали в последнее время необязательные потери очков. В воскресенье этого повториться не должно. Понятно, что если команда Игоря Шалимова покажет свой футбол, то шансов у “Урала” минимум".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0. "Если “Краснодар” не хочет вывалиться из лидирующей группы, то должен в оставшихся до Нового года домашних матчах наверстывать упущенное. Пауза должна была пойти на пользу, вернется кое-кто из травмированных".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Урал" - в воскресенье, 20 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Гранквист, КАБОРЕ, Петров - Газинский, АХМЕДОВ - Ари, Перейра, Жоаузинью - СМОЛОВ.

"Урал": Заболотный - Кулаков, Новиков, Фонтанелло, Данцев - ПОДОКСЕНОВ, Фидлер - Чантурия, Коробов, Лунгу - Павлюченко.

ПОТЕРИ: Мамаев, Торбинский (травм.), Эбуэ (дисквал.) - Емельянов (травм.).