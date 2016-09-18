Букмекеры прогнозируют победу "Краснодара" в матче с "Ростовом"

Сегодня двумя матчами продолжится 7-й тур чемпионата России. В последнем из них "Краснодар" принимает "Ростов". Встреча на стадионе "Кубань" начнется в 20:00.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 1,73 - Н 3,44 - П2 4,77

Прогноз на матч

Виктор БОНДАРЕНКО, бывший главный тренер московского "Динамо", ростовского СКА и сборной Мозамбика:

Счет – 1:1. "Как коренной ростовчанин, болею за команду из своего города. Кроме того, с интересом наблюдаю за Думбья, которого в нее сосватали мои сыновья (Алексей Бондаренко - футбольный агент. - Прим. А.П.). После Мюнхена “Ростов” должен что-то "нарисовать". А в “Краснодаре” перемены. В общем, жду в игре высокого накала".

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:2. "Краснодар” в четверг играл в Зальцбурге, а уже в воскресенье ему предстоит южное дерби с жаждущим реабилитации “Ростовом”. В такой ситуации эффект от смены на тренерском посту может и не сработать".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Ростов" - в воскресенье, 18 сентября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Калешин, ГРАНКВИСТ, Налду Перейра, ЕНДЖЕЙЧИК - Газинский - АХМЕДОВ, Подберезкин - Ари, Смолов, МАМАЕВ.

"Ростов": ДЖАНАЕВ - Калачев, Мевля, НАВАС, ГРАНАТ, Терентьев - Ерохин, ГАЦКАН, НОБОА - Полоз, АЗМУН.

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