Букмекеры прогнозируют победу "Краснодара" в матче с "Локомотивом"

Сегодня четырьмя матчами завершится 5-й тур чемпионата России. "Краснодар" принимает "Локомотив". Встреча на стадионе "Кубань" начнется в 19:15.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 1,80 - Н 3,34 - П2 4,45

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 1:1. "По идее - матч тура. “Краснодар” выглядит, конечно, мощнее, но у него нет Мамаева, и его связка со Смоловым временно распалась. “Локомотив” же на выезде опасен на “стандартах".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 2:1. "Краснодару” надо “отмазываться” за проваленный матч со “Спартаком”, и думаю, что во встрече с находящимся в переходном положении “Локомотивом” ему это удастся".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Локомотив" - в воскресенье, 28 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - Калешин, Страннберг, Гранквист, Енджейчик - Каборе - Газинский, Торбинский - Ари, Смолов, Перейра.

"Локомотив": Гильерме - Шишкин, Чорлука, Михалик, Денисов - Ндинга, ТАРАСОВ - Самедов, Миранчук, Касаев - Шкулетич.

ПОТЕРИ: Вандерсон, Измайлов, Мамаев, Лаборде (травм.) - -.