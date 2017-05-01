Букмекеры прогнозируют победу "Краснодара" над "Анжи"

Сегодня тремя матчами завершается 26-й тур чемпионата России. В последнем из них "Краснодар" принимает "Анжи". Встреча на новой кубанской арене начнется в 18:00.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Анжи"

Коэффициенты Winline: П1 1,42 - Н 4,14 - П2 7,57

Прогноз на матч

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

Счет – 2:0. "Краснодар" сильнее во всех отношениях. Вряд ли что-то помешает ему победить на своем поле "Анжи".

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 2:0. "Безбородов в этом туре судит в другом месте, так что "Анжи" на три пенальти может не рассчитывать. Ну а других аргументов против бойкого "Краснодара" у махачкалинцев нет".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Анжи".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Анжи" - в понедельник, 1 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, КАБОРЕ - Вандерсон, Подберезкин, Классон - Смолов.

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, ДУДИЕВ - Гулиев - Хубулов, БРЫЗГАЛОВ, Кацаев - Будковский, Браун-Форбс.

ПОТЕРИ: Крицюк, Калешин, Окриашвили, Шишкин (все - травм.) - Мусалов (под вопросом).