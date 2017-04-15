Букмекеры прогнозируют победу ЦСКА в матче с "Ростовом"

Сегодня четырьмя матчами стартует 23-й тур чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Ростов". Встреча в Москве начнется в 14:30.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 1,90 - Н 3,27 - П2 4,80

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 2:0. "Армейцы при Викторе Гончаренко еще не проигрывали, хорошо выглядят в последних матчах. Они сильно мотивированы, ведь еще не выбыли из чемпионской гонки".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:0. "Встречаются две команды с эшелонированной и вымуштрованной линией обороны. Не удивлюсь, если "Ростов" опять станет участником нулевой ничьей".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Ростов".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Ростов" - в субботу, 15 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, Игнашевич, Набабкин - Вернблум - Головин, Натхо - Ионов, Витинью.

"Ростов": Медведев - Мевля, Сесар Навас, СИМИЧ - Калачев, МОГИЛЕВЕЦ, Гацкан, Нобоа, Терентьев - Ерохин, Полоз.

ПОТЕРИ: Еременко (дисквал.), А.Березуцкий, Дзагоев, Миланов, (под вопросом) - Гранат, Джанаев (травм.), Бухаров (дисквал.), Кудряшов (под вопросом).