Букмекеры прогнозируют победу ЦСКА в матче с "Крыльями Советов"

Сегодня тремя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Крылья Советов". Встреча в Москве начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Крылья Советов"

Коэффициенты Winline: П1 1,51 - Н 4,14 - П2 7,38

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 3:0. "ЦСКА - явный фаворит в этом матче, не теряет надежды сократить шестиочковый разрыв со “Спартаком”. “Крыльям Советов”, потерявшим зимой Цаллагова и Молло, трудно тягаться с армейцами".

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:0. "ЦСКА переживает нелегкие времена, что, однако, не мешает команде демонстрировать зрелищный футбол, как например, в последнем матче с “Тереком”. А сенсационная победа “Крыльев” над “Спартаком”, игра, показанная самарцами в том матче, продолжения так и не получила".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Крылья Советов" - в воскресенье, 2 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, ИГНАШЕВИЧ, Тошич -Вернблум - Головин, НАТХО - Ионов, Витинью.

"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Бато, Надсон, Таранов, Зотов - ЧОЧИЕВ, БАШКИРОВ, Мияйлович - Зуев, КОРНИЛЕНКО.

ПОТЕРИ: Миланов, Щенников (травм.), Еременко (дисквал.), Дзагоев (под вопросом) - Ткачев (травм.).