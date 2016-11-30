Сегодня четырьмя матчами стартует второй круг чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Оренбург". Встреча в Москве начнется в 19:30.
Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Оренбург"
Коэффициенты Winline: П1 1,54 - Н 3,59 - П2 6,56
Прогноз на матч
Сергей ДМИТРИЕВ, бывший форвард "Зенита", "Спартака" и ЦСКА:
Счет – 1:0. "Пусть армейцы в последнее время выглядят невыразительно, а “Оренбург” неплохо играет в обороне, победит все же ЦСКА".
Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:0. "Оренбург” постепенно освоился в премьер-лиге и чувствует себя в ней гораздо увереннее, чем в начале чемпионата. Но с таким искушенным бойцом, как ЦСКА, ему тягаться на равных пока тяжело. Даже с учетом всех проблем армейцев".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Оренбург".
Прямая трансляция матча ЦСКА - "Оренбург" - в среду, 30 ноября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников - Натхо, Головин - Тошич, ДЗАГОЕВ, Миланов - Чалов.
"Оренбург": Гутор - Кацалапов, Ойеволе, АНДРЕЕВ, Полуяхтов - Афонин - Коронов, Бреев, Воробьев, Нехайчик - САНАЯ.
ПОТЕРИ: Еременко (отстранение ФИФА), Вернблум, Цауня (травм.) - Габулов, Георгиев (травм.), Парняков (под вопросом).