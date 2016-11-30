Сегодня четырьмя матчами стартует второй круг чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Оренбург". Встреча в Москве начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Оренбург"

Коэффициенты Winline: П1 1,54 - Н 3,59 - П2 6,56

Прогноз на матч

Сергей ДМИТРИЕВ, бывший форвард "Зенита", "Спартака" и ЦСКА:

Счет – 1:0. "Пусть армейцы в последнее время выглядят невыразительно, а “Оренбург” неплохо играет в обороне, победит все же ЦСКА".

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "Оренбург” постепенно освоился в премьер-лиге и чувствует себя в ней гораздо увереннее, чем в начале чемпионата. Но с таким искушенным бойцом, как ЦСКА, ему тягаться на равных пока тяжело. Даже с учетом всех проблем армейцев".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Оренбург".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Оренбург" - в среду, 30 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Щенников - Натхо, Головин - Тошич, ДЗАГОЕВ, Миланов - Чалов.

"Оренбург": Гутор - Кацалапов, Ойеволе, АНДРЕЕВ, Полуяхтов - Афонин - Коронов, Бреев, Воробьев, Нехайчик - САНАЯ.

ПОТЕРИ: Еременко (отстранение ФИФА), Вернблум, Цауня (травм.) - Габулов, Георгиев (травм.), Парняков (под вопросом).