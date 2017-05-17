Букмекеры прогнозируют победу "Арсенала" в матче с "Амкаром"

Сегодня пройдут матчи 29-го тура чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Амкар". Встреча в Туле начнется в 19:30.
Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Амкар"
Коэффициенты Winline: П1 1,60 - Н 3,47 - П2 5,96
Прогноз на матч
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:
Счет – 1:0. "Тульской команде нужнее. "Амкар" уже доигрывает сезон".
Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 1:0. "Соглашусь: кому результат требуется больше, тот и победит".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Амкар".
Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Амкар" - в среду, 17 мая, на канале "Футбол-3".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Арсенал": ЛЕВАШОВ - Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров - Горбатенко, Боурчану, ДУМБЬЯ - Максимов - Рашич.
"Амкар": Хомич - Милькович, КОНДЕ, Занев, Зайцев, Гиголаев - Баланович, Гол, Комолов - Бодул, Гасилин.
ПОТЕРИ: Берхамов, В.Габулов, Григалава (все - под вопросом) - Огуде, Шаваев (травм.).