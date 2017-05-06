Букмекеры прогнозируют крупную победу "Спартака" в матче с "Томью"

Сегодня тремя матчами стартует 27-й тур чемпионата России. В одном из них "Спартак" принимает "Томь". Встреча на тушинской арене начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Томь"

Коэффициенты Winline: П1 1,03 - Н 11,0 - П2 47,0

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 3:0. "Здесь все ясно. "Спартак" победит крупно. Может быть, красно-белые забьют и больше трех голов".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 4:1. "Дети Петракова не смогут составить конкуренцию без пяти минут чемпиону. Однако без боя не сдадутся - на один гол в ворота Реброва томичи вполне способны, но Промес и компания забьют больше".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Томь".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Томь" - в субботу, 6 мая, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров - Глушаков, Фернанду - Промес, И.Попов, Зобнин - ЗЕ ЛУИШ.

"Томь": Мелихов - Сасин, Митерев, ОСИПОВ, Пульич, А.Попов - Чуперка - БОЛЬШУНОВ, Гвинейский, Пугин - Голышев.

ПОТЕРИ: Макеев (травм.) - Кузнецов (травм.), Баляйкин, Соболев (оба - под вопросом).