Букмекеры отдают предпочтение "Зениту" в матче с "Ростовом"

Сегодня состоится матч 8-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Ростовом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Ростов"

Прогноз Winline – П1 1.49 – Н 3.78 – П2 6.89

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Ростов" – в воскресенье, 27 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Маммана, Кришито - Кузяев, Паредес - Дриусси, Ерохин, Полоз - Кокорин.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Ингасон, Бобен, Мевля, Устинов - Гацкан - Калачев, Юсупов, Зуев - Дядюн.

ПОТЕРИ: Анюков, Жирков (оба - травма) - Бухаров (травма), Макеев (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В трех последних домашних противостояниях "Зенит" неизменно обыгрывал "Ростов", забивая при этом три мяча. Дважды питерцы побеждали со счетом 3:0 и однажды добились минимальной победы – 3:2.

"Ростов" делит лидерство со своим соперником по количеству очков, набранных в гостевых матчах. В активе ростовчан 10 баллов после четырех гостевых матчей.

ПРОГНОЗ

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, известный российский тренер:

0:0. У гостей хорошо организованная команда, которая чем– то напоминает ту, с которой работал Бердыев. Возьму на себя смелость сказать, что для "Зенита" это станет неприятной неожиданностью.

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

1:1. Если на сей раз Лунев надумает ловить мяч за штрафной, а арбитр это увидит, то, думаю, такой вариант вполне реален.