Букмекеры отдают предпочтение "Уралу" в матче с "Арсеналом"

Сегодня четырьмя матчами завершится 5-й тур чемпионата России. В первом из них "Урал" принимает "Арсенал". Встреча в Екатеринбурге начнется в 17:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 2,00 - Н 3,05 - П2 3,95

Прогноз на матч

Илья ЧЕБАНУ, вратарь "Мордовии" и сборной Молдавии:

Счет – 3:1. "Урал" - одна из самых стабильных команд РФПЛ. Дома команда всегда играет на победу. Тула пока неорганизованна, и если она пропустит первой, ей придется тяжело".

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ":

Счет – 2:0. "Екатеринбуржцы сейчас объективно сильнее".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Арсенал" - в воскресенье, 28 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Динга, Фонтанелло, Панков, Данцев - Емельянов, Фидлер - Кулаков, КОРОБОВ, Лунгу - Ставпец.

"Арсенал": Фильцов - Горбатюк, Беляев, Денисов - Шешуков - Форбс, Горбанец, Стеклов, Тесак - МУХАМЕТШИН, Шевченко.

ПОТЕРИ: Новиков, Хозин (травм.) - Берхамов, Бурмистров, Маслов (травм.).