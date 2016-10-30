Букмекеры отдают предпочтение "Тереку" в выездном матче с "Уралом"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 12-й тур чемпионата России. В первом из них "Урал" принимает "Терек". Встреча в Екатеринбурге начнется в 12:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 3,29 - Н 2,99 - П2 2,49

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 1:1. "Этим соперникам надо набирать очки. В глухую оборону они играть не станут - забьют по голу".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "Соперники провели 120-минутные матчи в Кубке, но для “Урала” все закончилось победой в серии пенальти, а “Терек” проиграл. Разница в настроении сыграет решающую роль".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Терек" - в воскресенье, 30 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Кулаков, Панков, ФОНТАНЕЛЛО, Данцев - Емельянов, Фидлер - ЧАНТУРИЯ, Подоксенов, Лунгу - Ставпец.

"Терек": Городов - Уциев, РОДОЛФУ, Анхель, Мохаммади - Кузяев, ПИРИС, - Митришев, Иванов, Грозав - Балай.

ПОТЕРИ: Новиков, Хозин (травм.), Павлюченко (дискв.) - Семенов (дискв.).