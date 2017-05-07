Букмекеры отдают предпочтение "Рубину" в матче с "Уфой"

Сегодня тремя матчами продолжится 27-й тур чемпионата России. В одном из них "Рубин" принимает "Уфу". Встреча в Казани начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 1,89 - Н 3,06 - П2 4,46

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 1:1. "Это встреча равных команд. Поставлю на ничью".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Пусть в футболе у поединков Казани и Уфы нет таких традиций, как у хоккейного "зеленого дерби", но и здесь все будет очень принципиально".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Уфа" - в воскресенье, 7 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - Кузьмин, Санчес, Камболов, Набиуллин - М’Вила, Цакташ - Жемалетдинов, Рочина, Ткачук - Канунников.

"Уфа": Шелия - Сухов, Никитин, Аликин, Пауревич, Йокич - Засеев, Карп, Стоцкий - Обляков - Игбун.

ПОТЕРИ: Бурлак, Лестьенн, Сонг (травм.) - Абдулавов, Фатаи (под вопросом).