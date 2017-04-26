Букмекеры отдают предпочтение "Рубину" в матче с "Тереком"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 25-й тур чемпионата России. В одном из них "Рубин" принимает "Терек". Встреча в Казани начнется в 19:30.
Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Терек"
Коэффициенты Winline: П1 1,95 - Н 3,10 - П2 4,10
Прогноз на матч
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":
Счет – 1:1. "Обе команды неудачно играют в последних матчах. Града голов ждать не стоит".
Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:0. "Рано или поздно "Рубин" должен победить. А "Терек" очень нестабилен".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Терек".
Прямая трансляция матча "Рубин" - "Терек" - в среду, 26 апреля, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Рубин": Рыжиков - КУЗЬМИН, Серхио Санчес, УСТИНОВ, Набиуллин - М’Вила, Сонг - Ахметов, Лестьенн - Канунников, Жонатас.
"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Плиев - Кузяев, Оздоев - Митришев, ИВАНОВ, Грозав - Балай.
ПОТЕРИ: Бурлак (травм.), Бауэр, Камболов (оба - дисквал.), Самбрано (под вопросом) - - .