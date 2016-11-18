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Букмекеры отдают предпочтение "Рубину" в матче с "Ростовом"

Трибуны "Казань Арены". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Трибуны "Казань Арены". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Сегодня двумя матчами стартует 14-й тур чемпионата России. В одном из них "Рубин" принимает "Ростов". Встреча в Казани начнется в 19:30.

Котировки букмекеров на матч "Рубин" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 2,00 - Н 3,23 - П2 4,35

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:1. "Казанская команда в последнее время набрала неплохой ход. Учитывая предысторию, это будет очень принципиальный матч, где борьба развернется на каждом участке поля. Ничья".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1. "Радует, что следующая встреча Лиги чемпионов у донского клуба в среду, то есть спустя четыре полных дня после игры в туре. Значит, привезет в Казань “Ростов” не дублирующий состав. Ура! Но поставлю все равно на “Рубин".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рубин" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Рубин" - "Ростов" - в пятницу, 18 ноября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Рубин": Рыжиков - УСТИНОВ, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Сонг, М’Вила - ГАРСИЯ, Рочина, ЖЕМАЛЕТДИНОВ - Жонатас.

"Ростов": Джанаев - Мевля, Навас, Гранат - ТЕРЕНТЬЕВ, Гацкан, Нобоа, Калачев, Ерохин - Полоз, Азмун.

ПОТЕРИ: Камболов, Канунников, Кузьмин, Ткачук (травм.) - Бухаров (травм.).

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