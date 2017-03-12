Букмекеры отдают предпочтение "Ростову" в матче с "Тереком"

Сегодня тремя матчами продолжится 19-й тур чемпионата России. В одном из них "Ростов" принимает "Терек". Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 2,30 - Н 2,98 - П2 3,23

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Спартака":

Счет – 1:0. "Ростову” будет нелегко через два дня после напряженного матча с “МЮ”. Тем более что команда Рашида Рахимова может сама не сыграть и другим не дать. И все-таки поставлю на ростовчан".

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ":

Счет – 2:1. "Ростовчане наверняка выпустят смешанный состав, и жадные до игры футболисты, готовящиеся к “МЮ” наравне с основой, покажут, что они тоже многое умеют".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Ростов" - "Терек" - в воскресенье, 12 марта, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": ДЖАНАЕВ - Мевля, Сесар Навас, Гранат - Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Кудряшов - Бухаров, Азмун.

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Пирис, Кузяев - Роши, Оздоев, Бериша - Балай.

ПОТЕРИ: - - Торже (травм.), Лебеденко, Садаев (под вопросом).