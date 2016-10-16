Букмекеры отдают предпочтение "Оренбургу" в матче с "Томью"

Сегодня тремя матчами продолжится 10-й тур чемпионата России. В одном из них "Оренбург" принимает "Томь". Встреча на стадионе "Газовик" начнется в 16:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" – "Томь"

Коэффициенты Winline: П1 2,20 - Н 3,01 - П2 3,94

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 0:1. "Новичок премьер-лиги пока не впечатляет. “Томь” - более опытная команда, которая и победит".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:0. "Хоть “Томь” и выглядит более опытным коллективом, но “Оренбургу” пора побеждать. Всего три гола в чемпионате, два из которых с пенальти, не повод для пессимизма для дебютанта РФПЛ: Прудников в контрольной встрече с “Кайратом” сделал дубль и способен напомнить о себе в официальном матче".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Томь".

Прямая трансляция матча "Оренбург" - "Томь" - в воскресенье, 16 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Гутор - Малых, Андреев, Ойеволе, Васиев - Георгиев, Афонин - Ефремов, Померко, Нехайчик - Делькин.

"Томь": Солосин - Комбаров, Враньеш, Жиров, Дьяков, Бордачев - Дроппа, Тишкин, Бикфалви, Пугин - Самодин.

ПОТЕРИ: Бреев, Воробьев, Габулов, Парняков (травм.) - Пулич (травм.).