Букмекеры отдают предпочтение "Оренбургу" в матче с "Тереком"

Сегодня четырьмя матчами завершится 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Оренбург" принимает "Терек". Встреча на стадионе "Газовик" начнется в 12:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 2,48 - Н 2,71 - П2 3,24

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 0:1. "Буду болеть за "Терек", ведь я играл в этой команде, а сейчас там работает Игорь Ледяхов, которого неплохо знаю. Грозненцы все еще решают серьезные задачи и должны выиграть".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:1. "У "Терека" почти каждую весну начинается игровой спад, да и в этом году грозненцы неубедительны. "Оренбург" же дома дает бой всем".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Оренбург" - "Терек" - в воскресенье, 16 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Кержаков - Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов - Афонин - Григорьев, ДРАГУН, Георгиев, НЕХАЙЧИК - Дюриш.

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Плиев - Кузяев, Дьембер - Пирис, Грозав, Митришев - Балай.

ПОТЕРИ: Г.Габулов (травм.), Воробьев (под вопросом) - Лебеденко, Торже (травм.), Иванов (под вопросом).