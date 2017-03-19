Букмекеры отдают предпочтение "Манчестер Сити" в матче с "Ливерпулем"

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 29-го тура премьер-лиги. Сегодня "Манчестер Сити" принимает "Ливерпуль". Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

Коэффициенты Winline: П1 1,98 – Н 3,73 – П2 3,74

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:2. Для Гвардьолы теперь каждый матч становится особенным: после раннего вылета из Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обязан сосредоточиться на премьер-лиге и сохранить место в четверке. В апреле-мае освобожденный календарь, быть может, скажется на состоянии игроков, но пока в привилегированной позиции находится "Ливерпуль" – он-то отдыхал, пока "Сити" пыжился на Лазурном берегу. "Красные" должны быть счастливы, что им предстоит игра не с командой из нижней половины таблицы, ведь в девяти матчах с клубами из топ-6 "Ливерпуль" ни разу не проиграл. В воскресенье предстоит десятая и последняя. Встреча должна быть результативной, ведь обе команды нацелены на атаку и должны зрителям за разочаровывающий матч первого круга.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".