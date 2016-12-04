Букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву" в матче с "Тереком"

Сегодня матчем "Локомотив" - "Терек" продолжится 17-й тур чемпионата России. Начало в 16:00.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Терек"

Коэффициенты Winline: П1 2,23 - Н 2,95 - П2 3,41

Прогноз на матч

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

Счет – 1:1. "Несмотря на разгром “Томи”, “Локомотив” не в лучших кондициях. Распорядись в первом тайме сибиряки своими моментами, все могло сложиться иначе, а “Терек” - весьма крепкая команда".

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "У меня такой же вариант. Шесть голов в ворота “Томи” по логике должны вдохновить команду Юрия Семина, однако и “Терек” здорово выглядел против “Краснодара”, и в Черкизове не уступит".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Терек".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Терек" - в воскресенье, 4 декабря, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.ДЕНИСОВ - И.Денисов, Фернандеш - Миранчук, Коломейцев, ИГНАТЬЕВ - Майкон.

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Кузяев, Пирис - РОШИ, Грозав, Мирзов - Балай.

ПОТЕРИ: Баринов, Михалик, Портнягин, Тарасов (травм.), Самедов (перевод в дубль), Касаев (под вопросом) - Садаев, Торже (травм.), Иванов, Лебеденко (оба - под вопросом).