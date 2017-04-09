Букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву" в матче с "Ростовом"

Сегодня тремя матчами продолжится 22-й тур чемпионата России. В одном из них "Локомотив" принимает "Ростов". Встреча на черкизовской арене начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Локомотив" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 2,02 - Н 2,97 - П2 4,02

Прогноз на матч

Виктор БОНДАРЕНКО, бывший тренер сборной Мозамбика и "Динамо":

Счет – 1:0. "Как коренной ростовчанин, болею за "Ростов". Но последние игры, в которых он не может забить гола, настораживают. Видимо, команда устала после европейской кампании. "Локомотив" же в случае победы резко поднимется в турнирной таблице. Вопрос в том, как он восстановится после игры на Кубок".

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:1. "У "Ростова" три подряд нулевых ничьих в чемпионате, словно норма была выполнена в игре с "Томью", когда команда поразила ворота соперника шесть раз. Пора бы уж и забить, чтобы претендовать на новое европейское приключение. У "Локомотива" же есть теперь финал Кубка".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Локомотив" - "Ростов" - в воскресенье, 9 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Квирквелия, Пейчинович, Михалик, В.ДЕНИСОВ - И.Денисов, Тарасов - Ал.Миранчук, Фернандеш - Фарфан.

"Ростов": Медведев - Мевля, НАВАС, Кудряшов - Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Терентьев - БУХАРОВ, Полоз.

ПОТЕРИ: Чорлука (травм.), Ари, Игнатьев (под вопросом) - Гранат, Джанаев (травм.).