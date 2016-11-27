Букмекеры отдают предпочтение "Крыльям Советов" в матче с "Томью"

Сегодня тремя матчами завершится первый круг чемпионата России. В первом из них "Крылья Советов" принимает "Томь". Встреча в Самаре начнется в 14:00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Томь"
Коэффициенты Winline: П1 1,99 - Н 3,20 - П2 4,45
Прогноз на матч
Алексей ЗУЕВ, бывший вратарь "Спартака":
Счет – 0:0. "Погашение долгов по зарплате перед “Томью” станет для игроков хорошим стимулом. Но “Крылья” ведь тоже на краю пропасти. Битва будет... Причем без голов".
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:2. "Вопреки логике поставлю на обнищавших сибиряков. В нашем футболе так много говорят о деньгах, что о самой игре порой забывают. Пустые кошельки - отличный повод вспомнить".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Томь".
Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь" - в воскресенье, 27 ноября, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Крылья Советов": Лория - Маргасов, Надсон, Таранов, Родич - Башкиров, Цаллагов - ТКАЧЕВ, Паскуато, Молло - Корниленко.
"Томь": Коченков - Комбаров, Яблонски, Жиров, Тишкин - Ковальчук, Баляйкин - Дудиев, Голышев, Попов - САМОДИН.
ПОТЕРИ: Бруно, Мбакогу (травм.) - Бордачев, Пулич, Чуперкэ (травм.), Бикфалви, Вранеш (оба - под вопросом).