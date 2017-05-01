Букмекеры отдают предпочтение "Крыльям Советов" в матче с "Оренбургом"

Сегодня тремя матчами завершается 26-й тур чемпионата России. В одном из них "Крылья Советов" принимают "Оренбург". Встреча в Самаре начнется в 15:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Крылья Советов" – "Оренбург"

Коэффициенты Winline: П1 2,31 - Н 2,89 - П2 3,32

Прогноз на матч

Олег КОРНАУХОВ, бывший защитник "Торпедо" и ЦСКА:

Счет – 2:2. "С симпатией отношусь к "Оренбургу", который отличает очень организованная игра. Надеюсь, команда останется в премьер-лиге".

Александр КРУЖКОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 0:0. "Если "Оренбург" не хочет возвращаться к унылым маршрутам Тюмень – Астрахань – Тамбов, в Самаре нужно выстоять. Но веселого футбола не будет".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Оренбург".

Прямая трансляция матча "Крылья Советов" - "Оренбург" - в понедельник, 1 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Крылья Советов": Конюхов - Зотов, Надсон, Зинков, Божин - ГЛЕБ, Мияилович - Бруно, Паскуато, Зуев - Корниленко.

"Оренбург": Руденко - Малых, АНДРЕЕВ, Сиваков, Полуяхтов - Георгиев, Драгун - Григорьев, Парняков, НЕХАЙЧИК - ЛОБЖАНИДЗЕ.

ПОТЕРИ: Гаджибеков, Родич, Таранов (все - травм.), Бато, Ятченко (оба - под вопросом) - Абакумов, Г.Габулов, Кацалапов, М.Кержаков (все - травм.), Афонин, Дюриш, Ойеволе (все - под вопросом).