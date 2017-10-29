Букмекеры отдают предпочтение "Динамо", а не "Тосно"

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Тосно"​. Стартовый свисток прозвучит в 14.00.

Котировки букмекеров на матч "Динамо" – "Тосно"

Прогноз Winline – П1 2,09 – Н 3,08 – П2 3,60

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Тосно".

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Тосно" – в воскресенье, 29 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Динамо": Шунин – Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов – Сапета, Соснин – Темников, Зотов, Ташаев – Бечирай.

"Тосно": Юрченко – Кутин, Шахов, Буйволов, Чернов – Карницкий – Марков, Труич, Казаев, Нуну Роша – Заболотный.

ПОТЕРИ: Панченко, Рыков, Соу (травм.) – Вукушич (травм.), Дугалич (дисквал.), Полетанович (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Лишь в одном из семи последних матчей динамовцы сумели огорчить своего соперника. Произошло это в игре против "СКА-Хабаровск" в 13-м туре, дебютной для Дмитрия Хохлова после отставки с поста главного тренера Юрия Калитвинцева – 2:0.

В нынешнем сезоне "Тосно" и "Динамо" имеют идентичные показатели. В 14 турах обе команды трижды выиграли, пять матчей завершили вничью и шесть – проиграли.

​"Тосно" в выездных матчах провело пять мячей – столько же у "Уфы", "Рубина" и "Анжи". Меньше забили "СКА – Хабаровск" (1), "Динамо" (3) и "Амкар" (4).

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

1:1 "Динамо" кровь из носа нужно набирать очки. И где это еще делать, как не в матче с прямым конкурентом? "Тосно" сейчас играет в упрощенный футбол. Плюс за бело-голубых и фактор мотивации при новом тренере.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

1:0 Пока Хохлов несильно изменил игру "Динамо". Однако дома бело-голубые способны одолеть "Тосно".