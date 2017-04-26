Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА в дерби с "Локомотивом"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 25-й тур чемпионата России. В одном из них ЦСКА принимает "Локомотив". Начала дерби на армейской арене - в 19:30.

Котировки букмекеров на матч ЦСКА – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 1,99 - Н 3,24 - П2 4,37

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака":

Счет – 1:0. "Дерби получится хорошим, но в пользу ЦСКА. "Локомотив" попытается попасть в еврокубки через Кубок России".

Сергей АСТАХОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Локо" в атаке выглядит симпатичнее. Но проблемы красно-зеленых в защите позволят армейцам претендовать на гол".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив".

Прямая трансляция матча ЦСКА - "Локомотив" - в среду, 26 апреля, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, А.Березуцкий, ТОШИЧ - Вернблум - Дзагоев, Натхо - Ионов, Витинью.

"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Кверквелия, МИХАЛИК, В.Денисов - Тарасов, И.ДЕНИСОВ - Майкон, Фернандеш, Ал.Миранчук - Ари.

ПОТЕРИ: Миланов, Набабкин (травм.), Еременко, Щенников (оба - дискв.) - Игнатьев, Чорлука (оба - травм.).