Букмекеры отдают предпочтение "Арсеналу" в матче с "Уфой"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 12-й тур чемпионата России. В одном из них "Арсенал" принимает "Уфу". Встреча в Туле начнется в 14:30.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 2,55 - Н 2,90 - П2 3,29

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 0:0. "Приблизительно равные по силам соперники. Жду безголевую ничью".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:0. "Нулевая ничья - самый закономерный итог для встречи двух самых малорезультативных команд лиги".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Арсенал" - "Уфа" - в воскресенье, 30 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Арсенал": Левашов - Хагуш, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак - Бурмистров, Стеклов, Горбатенко, Браун Форбс - Мухаметшин.

"Уфа": Лунев - Сухов, ТУМАСЯН, Васин, Аликин, Живоглядов - Засеев, СЫСУЕВ, Обляков - ИГБУН, Фатаи.

ПОТЕРИ: Берхамов, Герус, Маслов, Рыжков, Смирнов, Шевченко (травм.) - Абдулавов, Фомин (травм.), Стоцкий (дисквал.).