Букмекеры отдают предпочтение "Анжи" в матче с "Уфой"

Сегодня двумя матчами продолжится 14-й тур чемпионата России. В одном из них "Анжи" принимает "Уфу". Встреча в Каспийске начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 2,22 - Н 3,02 - П2 3,86

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 1:0. "Дома махачкалинцы всегда играют с утроенной энергией. Устоять “Уфе” будет непросто. Хотя голов, возможно, зрители увидят и не так много - гости наверняка закроются и будут действовать глубоко от обороны".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Смущает, что махачкалинцы настолько беспомощно выглядели в прошлом туре в Черкизове. В то же время и у “Уфы” после удачной серии случилось поражение в родных стенах. Пусть в игре соседей по таблице будет ничья".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Уфа" - в субботу, 19 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Беленов - Паршивлюк, Менса, ЛАЗИЧ, Мусалов - Гасанов, МАЕВСКИЙ - ТИГИЕВ, Иличевич, БЕРИША - Будковский.

"Уфа": ЛУНЕВ - Сухов, Живоглядов, Васин, Аликин, Стоцкий - Обляков, БЕЗДЕНЕЖНЫХ, Ванек - Игбун - КРОТОВ.

ПОТЕРИ: Каретник, Мкртчян, Обертан, Рабиу, Хадарцев, Яковлев (травм.) - Абдулавов, Фатаи, Фомин (травм.), Засеев, Шелия (оба - дисквал.).