Букмекеры отдают предпочтение "Анжи" в матче с "Крыльями Советов"

Сегодня четырьмя матчами стартует 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Анжи" принимает "Крылья Советов". Встреча в Каспийске начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "Крылья Советов"

Коэффициенты Winline: П1 2,30 - Н 2,92 - П2 3,80

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 1:0. "Думаю, будет равная борьба. Может быть, матч даже завершится нулевой ничьей. Но на стороне "Анжи" будет преимущество своего поля".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:0. "Махачкалинцы явно недобирают очков весной, что доказал матч в Питере. А самарцы в целом по сезону ужасно играют в гостях".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Анжи" - "Крылья Советов" - в субботу, 15 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Гулиев - Кацаев, ЗАТАЛЛАХИ, Яковлев - Будковский, ПРУДНИКОВ.

"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Божин, Надсон, Зотов - БАШКИРОВ, Мияилович - Бруно, Паскуато, Зуев - Корниленко.

ПОТЕРИ: Брызгалов (под вопросом) - Родич (травм.), Зинков (дисквал.), Гаджибеков (под вопросом).