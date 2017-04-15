Букмекеры отдают предпочтение "Анжи" в матче с "Крыльями Советов"

Сегодня четырьмя матчами стартует 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Анжи" принимает "Крылья Советов". Встреча в Каспийске начнется в 17:00.
Котировки букмекеров на матч "Анжи" – "Крылья Советов"
Коэффициенты Winline: П1 2,30 - Н 2,92 - П2 3,80
Прогноз на матч
Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":
Счет – 1:0. "Думаю, будет равная борьба. Может быть, матч даже завершится нулевой ничьей. Но на стороне "Анжи" будет преимущество своего поля".
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 2:0. "Махачкалинцы явно недобирают очков весной, что доказал матч в Питере. А самарцы в целом по сезону ужасно играют в гостях".
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" - "Крылья Советов".
Прямая трансляция матча "Анжи" - "Крылья Советов" - в субботу, 15 апреля, на канале "Наш футбол".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Анжи": Юрченко - Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов - Гулиев - Кацаев, ЗАТАЛЛАХИ, Яковлев - Будковский, ПРУДНИКОВ.
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Божин, Надсон, Зотов - БАШКИРОВ, Мияилович - Бруно, Паскуато, Зуев - Корниленко.
ПОТЕРИ: Брызгалов (под вопросом) - Родич (травм.), Зинков (дисквал.), Гаджибеков (под вопросом).