Букмекеры отдают предпочтение "Амкару" в матче с "Уфой"

Сегодня четырьмя матчами стартует 23-й тур чемпионата России. В одном из них "Амкар" принимает "Уфу". Встреча в Перми начнется в 12:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 2,19 - Н 2,89 - П2 4,20

Прогноз на матч

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ, бывший защитник "Локомотива":

Счет – 1:0. "У пермяков достаточно крепкая команда, которая показывает неплохие результаты в этом чемпионате. Мне кажется, дома "Амкар" победит".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:0. "Апрельскую норму пропущенных голов Беленов выполнил в играх с москвичами, так что "Уфа" сыграет на ноль. Но и забьет вряд ли - у гостей есть проблемы с атакой".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Амкар" - "Уфа" - в субботу, 15 апреля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Хомич - Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев - Огуде, Гол, Комолов - БОДУЛ, Гасилин.

"Уфа": Беленов - СУХОВ, Никитин, Аликин, Живоглядов, Йокич - ЗАСЕЕВ, Карп, Пауревич - Кротов - Фатаи.

ПОТЕРИ: Йовичич, Шаваев (под вопросом) - Абдулавов, Тумасян (травм.), Игбун (под вопросом).