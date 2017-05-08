Сегодня двумя матчами завершится 27-й тур чемпионата России. В первом из них "Урал" принимает "Крылья Соевтов". Встреча в Екатеринбурге начнется в 14:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Крылья Советов"

Коэффициенты Winline: П1 2,56 - Н 2,94 - П2 2,87

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 1:0. "После поражения в финале Кубка и прочих неприятностей "Урал" будет очень злым. Команда Александра Тарханова должна победить".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:0. "Возвращение Вадима Скрипченко в Екатеринбург точно не будет безоблачным. Уральцы постараются прервать затянувшуюся серию поражений и обыграть команду бывшего тренера".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Крылья Советов" - в понедельник, 8 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, БАЛАЖИЦ, ДАНЦЕВ - ЕМЕЛЬЯНОВ - ДИМИТРОВ, БИКФАЛВИ, ЛУНГУ - Павлюченко, ИЛЬИН.

"Крылья Советов": Лория - Зотов, Надсон, Зинков, Ятченко - Башкиров, Мияилович - ТКАЧЕВ, Паскуато, Зуев - Корниленко.

ПОТЕРИ: Хозин, Чантурия (травм.) - Гаджибеков, Таранов (травм.).