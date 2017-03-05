Сегодня четырьмя матчами продолжится 18-й тур чемпионата России. В одном из них "Краснодар" принимает "Спартак". Начало в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – "Спартак"

Коэффициенты Winline: П1 2,47 - Н 3,12 - П2 2,82

Прогноз на матч

Анатолий БЫШОВЕЦ, заслуженный тренер СССР:

Счет – 0:2. "Спартак” имеет хорошие шансы на победу. В центральной зоне “Краснодара” не будет, видимо, травмированного Каборе, нет разыгрывающих игроков. У Шалимова проблемы с составом, в том числе и в обороне - Быстров, не умеющий вести единоборства, дважды не добежал во встрече с “Уралом”, и команда получила голы в свои ворота".

Александр ЛЬВОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 2:1. "В воскресенье мы узнаем, насколько сумели хозяева пережить страшный сон под названием 1/4 финала Кубка России. Не знаю, возьмется ли на сей раз Смолов бить пенальти, но без гола он на сей раз с поля не уйдет".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Краснодар" - "Спартак" - в воскресенье, 5 марта, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - ШИШКИН, Налду, Гранквист, РАМИРЕС - Торбинский, Газинский - ВАНДЕРСОН, ПОДБЕРЕЗКИН, КЛАССОН - Смолов.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, БОККЕТТИ, КОМБАРОВ - Глушаков, Фернанду - САМЕДОВ, Попов, Зобнин - ЗЕ ЛУИШ.

ПОТЕРИ: Измайлов, Калешин, Петров (травм.), Мамаев (под вопросом) - Джикия, Маурисиу, Промес (все - дисквал.), Ананидзе (под вопросом).