Букмекеры отдают минимальное предпочтение "Краснодару" в матче с ЦСКА

Сегодня тремя матчами продолжится 22-й тур чемпионата России. В одном из них "Краснодар" принимает ЦСКА. Встреча на новой кубанской арене начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Краснодар" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 2,44 - Н 3,06 - П2 2,92

Прогноз на матч

Виктор БОНДАРЕНКО, бывший тренер сборной Мозамбика и "Динамо":

Счет – 2:1. "Краснодар" показывает неплохую комбинационную игру, а у ЦСКА крепкая оборона и хорошие контратаки. Трудно что-либо предсказывать. Колебался между ничьей или победой хозяев поля".

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель "СЭ":

Счет – 1:1. "Быки" во второй части чемпионата сделали три ничьи. Есть риск остаться без Лиги Европы. Свое слово, как и в первом круге, должен сказать вернувшийся в строй Смолов".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА - в воскресенье, 9 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Краснодар": Крицюк - ПЕТРОВ, Мартынович, Гранквист, Рамирес - Газинский, Каборе - Мамаев, Перейра, Классон - Смолов.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Васин, ИГНАШЕВИЧ, Тошич - Вернблум - Головин, НАТХО - Ионов, Витинью.

ПОТЕРИ: Окриашвили, Калешин (травм.) - Дзагоев, Миланов (травм.), Еременко (дисквал.), А.Березуцкий (под вопросом).