Букмекеры оценивают победу "Зенита" над "Амкаром" с коэффициентом 1,43

27 августа состоится матч 5-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Зенит" – "Амкар". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Зенит" – "Амкар"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,43 – Н 4,34 – П2 8,89

Трансляция матча "Зенит" – "Амкар" 27 августа

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" – "Амкар".

Прямая трансляция матча "Зенит" – "Амкар" 27 августа на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Зенит" – "Амкар"

Илья ЧЕБАНУ, голкипер "Мордовии" и сборной Молдавии – 2:0. Важный матч для "Зенита". Питерцы, думаю, будут очень настроены, тогда как "Амкару" окажется трудно впереди.

Игорь РАБИНЕР, обозреватель "СЭ" – 1:0. "Амкар" – последняя не пропускающая команда в РФПЛ, но уехать сухой еще и с "Петровского" ей не удастся. Но и полную кошелку Селихову не накидают.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=11-2, 39 – 14.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 23 августа 2014 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – "Амкар" 2:0 23 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Зенит" 1:0 20 сентября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Зенит" – "Амкар" 1:1 9 апреля 2016 года Чемпионат РФПЛ "Амкар" – "Зенит" 0:2 20 апреля 2016 года 1/2 Кубка России "Амкар" – "Зенит" 1:1, пен. – 3:4

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В обоих матчах прошлого сезона ворота пермяков поражал Дзюба. До перехода в "Зенит" у форварда было столько же голов в поединках с "Амкаром", забитых за "Ростов" и "Спартак".

416 минут длится "сухая" серия голкипера пермяков Селихова. Последним его ворота в заключительном туре прошлого чемпионата распечатал краснодарец Мамаев.

ЦИТАТЫ

Артем ДЗЮБА, нападающий "Зенита":

– Пора уже начинать играть! У меня был непростой период в карьере, в первый раз такое, что что-то долгое время болит, – отметил Дзюба. – Не сказать, что серьезное, но дискомфорт есть. Соскучился по матчам, хочу уже играть на полную катушку, почувствовать чемпионат. К сожалению, выбился из ритма.

Александр СЕЛИХОВ, вратарь "Амкара":

– Мотивация – брать очки в каждом матче и всегда побеждать. Для всей Перми будет счастье, если мы, дай бог, попадем в еврокубки или дойдем до финала Кубка России. Но сейчас сыграно всего четыре тура, и пока что не стоит разводить такую шумиху. Вот если бы шел 25-й тур, тогда можно было бы говорить конкретно.