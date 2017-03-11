Букмекеры оценивают победу "Уфы" над "Крыльями Советов" с коэффициентом 2,31

11 марта состоится матч 19-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Уфа" – "Крылья Советов". Начало – в 11:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Уфа" – "Крылья Советов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,31 – Н 2,99 – П2 3,67

Трансляция матча "Уфа" – "Крылья Советов" 11 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" – "Крылья Советов".

Прямая трансляция матча "Уфа" – "Крылья Советов" 11 марта на канале "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Уфа" – "Крылья Советов"

Сергей ЮРАН, чемпион России в составе московского "Спартака" – 2:1. Зимой самарцы потеряли определяющих футболистов, и это отразилось на качестве их игры. "Уфа" же сейчас дисциплинированная, собранная и вполне может добиться победы в этом матче.

Евгений ЗЫРЯНКИН, обозреватель "СЭ" – 1:1. В общем и целом это команды одного порядка, но с "Уфой" весь сезон правильно работают, а волжан бросает из огня да в полымя. И все же очный спор географических соседей, на мой взгляд, обернется бескомпромиссной ничьей.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-1, 2 – 1.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 23 октября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Уфа" – "Крылья Советов" 1:0 6 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Уфа" 1:0 26 августа 2016 года Чемпионат РФПЛ "Крылья Советов" – "Уфа" 0:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Под началом Сергея Семака "Уфа" одержала две "сухих" победы в кубке и в чемпионате с двумя разными вратарями.

Все три матча самарцев и уфимцев завершились со счетом 1:0, а по победам впереди "Уфа" (2:1).

ЦИТАТЫ

Сергей СЕМАК , главный тренер "Уфы":

– Быть главным тренером и его помощником – это разные вещи, как бы то ни было. Не такой большой стаж у меня. Есть люди, которые работают десятки лет помощниками, потом собираются или не собираются менять свою работу, становится главными. Здесь ты руководитель, все зависит от тебя. Это касается управления тренировочным процессом, жизнью команды. Подход, атмосфера в команде, абсолютно все зависит от тебя. Ты несешь полную ответственность за результат и за все то, что происходит в команде.

Александр ФЕТИСОВ, вице-губернатор Самарской области:

– В рамках подготовки к ЧМ-2018 будет улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК "Крылья Советов" – произведут реконструкцию футбольного поля, а также модернизацию номерного фонда.